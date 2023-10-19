Пензенский производитель продавал спиртное как безалкогольные напитки

19.10.2023 | 13:28

В Пензенской области завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 332 млн рублей. Обвиняемым проходит бывший гендиректор ООО «ДАЛ», занимающегося производством алкогольной продукции, - 50-летний житель Городищенского района.

Следствие считает, что с 2014 по 2016 год он не платил акциз на товары, облагаемые налогом этого вида.

Предприятие производило пивные напитки в неучтенных объемах, а затем продавало их под видом безалкогольных «техническим фирмам» (они не вели реальной хозяйственной деятельности) и вносило ложные сведения в налоговые декларации.

«В обеспечительных целях по ходатайству следствия наложен арест на имущество предприятия на общую сумму более 338 млн рублей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Дело направлено в Никольский районный суд. «Вину злоумышленник не признал», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Обвиняемого, кстати, уже привлекали к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее в Пензе завершили расследование уголовного дела по обвинению руководства промышленного предприятия в аналогичном преступлении. Речь идет о сумме более 169 млн рублей, а с учетом пеней - более 249 млн.