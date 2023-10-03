В Пензе осужденный нашел способ продлить себе срок

03.10.2023 | 19:10

В Пензе 28-летний осужденный, отбывавший наказание в исправительной колонии № 1, останется в местах лишения свободы на более длительный срок, чем планировал изначально.

Мужчина является приверженцем неонацистской и ультраправой идеологий, о чем неоднократно информировал своих сокамерников, демонстрируя им соответствующую символику.

За пропаганду нацистской атрибутики в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ.

По совокупности приговоров виновному назначили наказание в виде 1 года 9 месяцев колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Ранее сообщалось, что 34-летний житель Пензенского района поплатился за демонстрацию нацистской символики в интернете. Он выложил картинку на всеобщее обозрение на своей открытой странице в соцсети «ВКонтакте».