Сетевое издание|18+|Четверг|21 сен 2023|10:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Жителя Пензенского района наказали за нацистскую символику в интернете

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


34-летний житель Пензенского района поплатился за демонстрацию нацистской символики в интернете. Он выложил картинку на всеобщее обозрение на своей открытой странице в одной из соцсетей.

Работник прокуратуры нашел запрещенное изображение во время мониторинга.

«Согласно экспертному исследованию, размещенный пензенцем символ использовался во время Великой Отечественной войны одним из подразделений фашистских захватчиков для своей идентификации», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На мужчину завели административное дело. Суд постановил оштрафовать его на 2 000 рублей. Противоправный контент удален.

Ранее сообщалось, что в Пензе осужденный исправительной колонии строгого режима № 1 показывал нацистскую символику другим заключенным. В отношении него возбудили уголовное дело.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте