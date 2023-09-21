Жителя Пензенского района наказали за нацистскую символику в интернете

21.09.2023 | 09:56

34-летний житель Пензенского района поплатился за демонстрацию нацистской символики в интернете. Он выложил картинку на всеобщее обозрение на своей открытой странице в одной из соцсетей.

Работник прокуратуры нашел запрещенное изображение во время мониторинга.

«Согласно экспертному исследованию, размещенный пензенцем символ использовался во время Великой Отечественной войны одним из подразделений фашистских захватчиков для своей идентификации», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На мужчину завели административное дело. Суд постановил оштрафовать его на 2 000 рублей. Противоправный контент удален.

Ранее сообщалось, что в Пензе осужденный исправительной колонии строгого режима № 1 показывал нацистскую символику другим заключенным. В отношении него возбудили уголовное дело.