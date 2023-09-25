Житель Лунинского района поджег свой дом, чтобы переехать

25.09.2023 | 11:59

В Лунинском районе 18-летнему парню так надоело жить в доме с родственниками, что он его поджег. Теперь молодой человек сможет переехать - в колонию.

Это случилось ночью, когда никого не было дома. Парень знал, что его тетя застраховала жилье на 1 000 000 рублей. В надежде получить выплату и заставить родственников переехать, он спалил строение дотла.

Поджигателя быстро нашли и задержали. Он во всем признался.

Деньги за страховку должны были открыть перед ним новые возможности, но вместо этого на парня завели уголовное дело. Его ждет суд.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее 37-летнего жителя села Пригородного Сердобского района осудили за поджог автоэвакуатора. Машина была угнана и случайно оказалась у него во дворе.