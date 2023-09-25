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Криминал

Нижнеломовец избил 6-летнего ребенка, заступившегося за мать

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43-летнего жителя Нижнего Ломова будут судить за избиение женщины, инвалида второй группы, и дошкольника. Первой он также угрожал убийством.

Пострадавшая была сожительницей нападавшего. В первый раз он избил ее у нее дома 5 марта за отказ дать денег на алкоголь: женщина отложила их, чтобы оплатить долг за электроэнергию. Агрессор повалил ее на диван и дважды ударил кулаком в лицо.

За маму попытался заступиться 6-летний сын. Тогда мужчина избил и его: сначала ударил ремнем с металлической застежкой по спине, затем - за слезы - кулаком в живот.

Поле этого женщина отдала 2 000 рублей и, когда злоумышленник скрылся, вышла на улицу и попросила знакомую вызвать полицию. Правоохранительные органы приняли ее заявление и начали проверку.

Через несколько месяцев - 14 июля - ситуация повторилась. Мужчина, воспользовавшись тем, что у него остался ключ от квартиры бывшей сожительницы, явился к ней. Та возмутилась, попыталась отобрать ключ и получила за это два удара ногой в лицо. Затем незваный гость схватил женщину за шею, повалил на кровать и пригрозил убить. Запугав бывшую сожительницу, нижнеломовец лег спать на диван.

Пострадавшая попросила подругу, находившуюся в ее квартире, вызвать полицию.

Гражданин признал вину. Ранее он уже был судим.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Нижнеломовский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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