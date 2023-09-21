Сетевое издание|18+|Четверг|21 сен 2023|13:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Незаконно повысивший себе зарплату директор МКП избежал тюрьмы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Белинском районе бывшему директору муниципального казенного предприятия (МКП) вынесли приговор. Мужчину обвинили в присвоении чужого имущества.

Как установили следствие и суд, летом 2020 года руководитель решил получить прибавку к зарплате в виде стимулирующей выплаты за непрерывный стаж работы.

Однако размер его оклада определялся учредителем МКП - администрацией Белинского района, которая должна была руководствоваться специальным положением об оплате. Документ стимулирующей выплаты директору не предусматривал.

Тогда мужчина подписал соответствующий приказ о надбавке к своей зарплате вопреки действующим актам.

«В период с июня 2020 года по апрель 2021 года он присвоил вверенные ему как руководителю предприятия денежные средства, незаконно получив выплату. Материальный ущерб, причиненный организации, он возместил в полном объеме в ходе следствия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд признал директора виновным и наказал его штрафом. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте