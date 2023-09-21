Незаконно повысивший себе зарплату директор МКП избежал тюрьмы

21.09.2023 | 11:57

В Белинском районе бывшему директору муниципального казенного предприятия (МКП) вынесли приговор. Мужчину обвинили в присвоении чужого имущества.

Как установили следствие и суд, летом 2020 года руководитель решил получить прибавку к зарплате в виде стимулирующей выплаты за непрерывный стаж работы.

Однако размер его оклада определялся учредителем МКП - администрацией Белинского района, которая должна была руководствоваться специальным положением об оплате. Документ стимулирующей выплаты директору не предусматривал.

Тогда мужчина подписал соответствующий приказ о надбавке к своей зарплате вопреки действующим актам.

«В период с июня 2020 года по апрель 2021 года он присвоил вверенные ему как руководителю предприятия денежные средства, незаконно получив выплату. Материальный ущерб, причиненный организации, он возместил в полном объеме в ходе следствия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд признал директора виновным и наказал его штрафом. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.