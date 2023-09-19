Угонщика из Шемышейки выдали отпечатки пальцев

19.09.2023 | 11:52

43-летнего жителя Шемышейки осудили за угон автомобиля. Транспорт мужчина использовал, чтобы добраться до Пензы.

Согласно материалам дела, в ночь на 7 июня сельчанин проходил мимо многоэтажки на улице Новой и заметил ВАЗ-2107, припаркованный во дворе.

Машина мужчине понравилась, он решил прокатиться на ней. Злоумышленник сел в салон, завел двигатель при помощи ключа, оставленного в замке зажигания, и отправился в путь.

Угонщику удалось доехать до областного центра, а потом он повернул обратно. Однако возвратиться в поселок мужчина не смог: на дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино у машины пробило переднее правое колесо. «Семерку» пришлось оставить на обочине и добираться до дома пешком.

«Причастность шемышейца к угону была доказана заключениями дактилоскопической и трасологической экспертиз», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину угонщик признал и выплатил владельцу ВАЗа 10 000 рублей в счет возмещения ущерба.

Сельчанину назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.