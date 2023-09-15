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Происшествия

«Форсаж» по-пензенски: ночная погоня в Арбекове закончилась ДТП

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В пятницу, 15 сентября, в Арбекове водитель на Renault Logan пытался скрыться от полиции и врезался в опору ЛЭП. ДТП случилось ночью около «Буртас».

Кадры последствий аварии появились в Сети утром. На них видно искореженный автомобиль, стоящий на газоне, две машины ГИБДД на проезжей части и мужчин, разговаривающих с сотрудниками ДПС.

По данным УГИБДД УМВД России по Пензенской области автомобилем управлял 21-летний саратовец. Он опасно маневрировал на дороге возле дома № 162Б на улице Ладожской, и привлек внимание инспекторов.

«Водителю был подан жест об остановке, который тот проигнорировал. Полицейскими было организовано преследование данного транспортного средства, в ходе которого водителю при помощи специального громкоговорящего устройства неоднократно было предъявлено требование об остановке», - сообщили в УГИБДД.

Саратовец не реагировал и ехал дальше. Пока не врезался в столб.

В результате ДТП мужчина не пострадал. В ходе беседы с ним полицейские заметили нарушенную речь и почувствовали запах спиртного. Алкотестер показал 0,69 промилле.

Выяснилось, что гость города не имел водительского удостоверения. На саратовца составили протоколы.

«Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», - пояснили в Госавтоинспекции.

Пензенцы сравнили выложенные в Сеть кадры с серией фильмов про стритрейсеров. «Форсаж» по-пензенски. Столб ЛЭП помешал, а так бы уехал», «Или улетел», - отметили они.

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Источник — фото и видео vk.com/penzanovosti
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