Житель Белинского района не спрятал от полиции килограмм марихуаны

11.09.2023 | 18:39

45-летний житель Белинского района, ранее судимый за хранение наркотиков, снова встал на криминальный путь. В его доме нашли почти килограмм марихуаны.

Мужчина держал измельченное растение на кухне и веранде, пока к нему не пришли полицейские. Они обыскали жилище и обнаружили 8 полиэтиленовых свертков с марихуаной. Часть из них хозяин дома сдал добровольно.

«Мужчина пояснил, что собирал наркосодержащие растения для личного потребления в соседнем поселке», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Теперь житель Белинского района находится под подпиской о невыезде и является фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В регионе сейчас идет акция «Сурский край - без наркотиков!». Информацию о незаконном обороте и пропаганде наркотиков необходимо сообщать на телефон доверия УМВД России по Пензенской области 59-10-10. Звонящим гарантируют анонимность.

Ранее у 40-летнего жителя Малой Валяевки нашли 117 кустов и более 40 граммов конопли. Он рассказал полицейским, что собирался употребить все сам.