У жителя Малой Валяевки нашли 117 кустов конопли

28.08.2023 | 12:35

40-летний житель Малой Валяевки ответит за выращивание наркорастений. В его дворе нашли 117 кустов конопли.

Обнаружили их полицейские во время обыска в доме у мужчины. Помимо растений, была найдена зеленая измельченная масса весом более 40 граммов, которую сельчанин хранил в сарае.

«Все изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является частями наркосодержащего растения рода конопли», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину задержали. Как рассказал житель Малой Валяевки полицейским, все, что выращивал и хранил, он хотел употребить сам.

На сельчанина завели два уголовных дела. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

На территории региона продолжается оперативно-профилактическая операция «Мак-2023». Пензенцев просят быть внимательнее к своим соседям.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области 8(8412)-56-31-11 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется», - отметили в ведомстве.