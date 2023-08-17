Пензячка доверила знакомому ремонт машины и лишилась ее

17.08.2023 | 10:44

31-летняя жительница Пензы Анна отдала машину в ремонт 25-летнему знакомому и несколько недель не могла ее вернуть. Молодой человек кормил женщину обещаниями, пока на ее Renault Logan катались посторонние люди.

С парнем горожанка познакомилась на работе и поделилась проблемой - в ее машине сломалось сцепление. Услышав это, молодой человек предложил помощь, пообещав, что возьмет за работу недорого и сам купит запчасти, чтобы женщине не пришлось тратить время. Анна согласилась.

«Он сказал, что будет чинить машину не более 10 дней, потому что особых сложностей там нет. Мы с ним пригнали ее в гараж, я оставила ключи, и он на всякий случай попросил меня оставить документы, если кто-то спросит, чья это машина. Я все оставила и уехала», - сообщила горожанка.

Но в оговоренный срок транспорт молодой человек так и не вернул, объяснив это тем, что уезжал в другой город.

«Недели через три он пообещал привезти мне на работу и машину, и ключи. В итоге я не увидела ни машины, ни ключей. От третьих лиц я узнаю, что на ней катаются абсолютно незнакомые мне люди. То есть машина пошла по рукам, он отдает ее своим знакомым в пользование, и все это без моего ведома», - рассказала Анна.

После этого пензячка обратилась в полицию.

Знакомого нашли, он признался во всем и объяснил, что на машине ездил по рабочим делам, потому что его автомобиль сломался.

По факту угона возбудили уголовное дело. Теперь пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Автомобиль возвращен законной владелице, пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.