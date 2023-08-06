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Криминал

Современные технологии помогли пензенцу угнать Kia Rio

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34-летнего пензенца обвиняют в угоне автомобиля Kia Rio, который был припаркован во дворе дома на улице Карпинского. В совершении преступления мужчине помогли современные технологии.

Согласно материалам дела, горожанин вооружился электронным считывающим устройством, подошел к привлекшему его внимание автомобилю и проник в салон. Злоумышленник завел двигатель и отправился в Саранск, чтобы продать угнанную машину.

Стоимость Kia Rio составляла 1 млн рублей.

43-летний владелец иномарки, не найдя ее на стоянке, обратился к правоохранителям. Те обследовали территорию, опросили свидетелей.

«В результате грамотных и слаженных действий полицейских злоумышленник был задержан на территории Саранска и доставлен в отдел полиции, где его личность была установлена», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Выяснилось, что угонщик ранее был судим.

Свою вину в содеянном пензенец признал. Его заключили под домашний арест. Поездка в Саранск на похищенной иномарке может стоить ему лишения свободы на срок до 10 лет.

Kia Rio вернули законному владельцу.

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