Сеть сосновоборского рыбака уничтожат за ловлю лещей

32-летнего жителя Сосновоборского района наказали за незаконную добычу рыбы на Сурском водохранилище.
24 апреля, в период нереста, мужчина приехал к селу Старая Яксарка Шемышейского района. Он вошел в воду в забродном костюме и сетью выловил 47 лещей.
Нанесенный им ущерб составил 47 000 рублей.
Патрулировавшие водоем сотрудники отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов заметили нарушителя и составили на него материал.
Суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ, а сеть постановил уничтожить.
«Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного в бюджет Российской Федерации оставшегося невозмещенным ущерба в размере 30 тыс. рублей», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
На днях сообщалось об аналогичном нарушении еще одного жителя Сосновоборска. 40-летний рыбак поймал 7 щук, 1 окуня и 1 линя и получил 200 часов обязательных работ.
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