Сеть сосновоборского рыбака уничтожат за ловлю лещей

31.07.2023 | 10:44

32-летнего жителя Сосновоборского района наказали за незаконную добычу рыбы на Сурском водохранилище.

24 апреля, в период нереста, мужчина приехал к селу Старая Яксарка Шемышейского района. Он вошел в воду в забродном костюме и сетью выловил 47 лещей.

Нанесенный им ущерб составил 47 000 рублей.

Патрулировавшие водоем сотрудники отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов заметили нарушителя и составили на него материал.

Суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ, а сеть постановил уничтожить.

«Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного в бюджет Российской Федерации оставшегося невозмещенным ущерба в размере 30 тыс. рублей», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На днях сообщалось об аналогичном нарушении еще одного жителя Сосновоборска. 40-летний рыбак поймал 7 щук, 1 окуня и 1 линя и получил 200 часов обязательных работ.