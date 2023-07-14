Сетевое издание|18+|Пятница|14 июл 2023|11:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Задержание межрегиональных наркокурьеров попало на видео

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области задержали межрегиональных наркокурьеров. Volkswagen Polo с 27-летней жительницей Башкортостана за рулем и 26-летним пассажиром-тольяттинцем остановили на трассе М-5 «Урал» в Мокшанском районе 26 мая.

В автомобиле обнаружили 2 килограмма мефедрона. Пара везла его в полимерных пакетах, спрятанных под обшивкой задней правой двери.

Задержанные рассказали, что работают в даркнете, а наркотик забрали из тайника в Тульской области.

«Их задача была перевезти на личной машине данное наркотическое средство и по пути разложить в нескольких регионах Российской Федерации», - сообщил начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

По данному факту заведено уголовное дело. Задержанных заключили под стражу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте