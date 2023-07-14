Задержание межрегиональных наркокурьеров попало на видео

14.07.2023 | 10:16

В Пензенской области задержали межрегиональных наркокурьеров. Volkswagen Polo с 27-летней жительницей Башкортостана за рулем и 26-летним пассажиром-тольяттинцем остановили на трассе М-5 «Урал» в Мокшанском районе 26 мая.

В автомобиле обнаружили 2 килограмма мефедрона. Пара везла его в полимерных пакетах, спрятанных под обшивкой задней правой двери.

Задержанные рассказали, что работают в даркнете, а наркотик забрали из тайника в Тульской области.

«Их задача была перевезти на личной машине данное наркотическое средство и по пути разложить в нескольких регионах Российской Федерации», - сообщил начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

По данному факту заведено уголовное дело. Задержанных заключили под стражу.