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Криминал

В Каменке бывшей заведующей детсадом назначили крупный штраф

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Бывшую заведующую детским садом в Каменке осудили за мошенничество с использованием служебного положения. Она трижды похитила деньги у управления образования администрации района.

Будучи заведующей, женщина обязывала подчиненных вписывать дополнительные баллы в листы результативности работы воспитателей за участие во всероссийском тестировании и других мероприятиях, которые на самом деле не проводились. Затем она подписывала приказы о назначении стимулирующих выплат.

Полученные деньги воспитатели перечисляли ей на счет.

Афера длилась с декабря 2020 года по июль 2021-го. За это время заведующая обогатилась более чем на 61 тысячу рублей.

Когда обман вскрылся, женщину обвинили в совершении трех преступлений. Она раскаялась в содеянном и возместила причиненный ущерб.

«При назначении наказания суд учел личность подсудимой, положительные характеристики по месту жительства и работы, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств», - сообщили в Каменском городском суде.

Также свою роль сыграло наличие у нее множества грамот, дипломов и благодарностей.

В итоге суд приговорил женщину к штрафу в размере 200 000 рублей и на два года лишил права занимать определенные должности в детских дошкольных и иных образовательных учреждениях.

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