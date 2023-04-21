Жительницу Чаадаевки пригрозили убить после знакомства в интернете

21.04.2023 | 15:02

49-летнего жителя Верхней Елюзани будут судить за то, что влез в дом к 48-летней женщине в поселке Чаадаевка и угрожал убить ее.

Пара познакомилась в интернете. После этого они провстречались три месяца, а потом расстались - по инициативе женщины.

Сельчанин был недоволен разрывом отношений. Днем 18 февраля, употребив спиртное, он поехал в Чаадаевку, чтобы обсудить ситуацию с бывшей подругой.

Дверь дома была закрыта изнутри, но незваный гость увидел через окно сумочку хозяйки и понял, что та не ушла. Мужчины сначала требовал открыть ему, а затем выставил окно и проник в комнаты. Обнаружив женщину, экс-возлюбленный стал замахиваться на нее кулаком и угрожать убийством.

Хозяйка дома плакала, умоляла пощадить ее, а потом сказала, что уже позвонила в полицию. Испугавшись, злоумышленник ретировался. Позже сотрудники правоохранительных органов его задержали.

Сельчанин признал вину и пояснил, что пошел на преступление из ревности.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 2 Городищенского района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.