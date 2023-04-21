В суде рассматривают новое дело в отношении экс-министра Бурлакова

21.04.2023 | 13:33

В Ленинском районном суде г. Пензы рассматривается новое уголовное дело в отношении экс-министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и еще четырех человек.

Экс-чиновники обвиняются по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а другим четырем фигурантам инкриминируется пособничество.

«Оглашено обвинительное заключение, сейчас исследуются материалы дела», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» помощник председателя суда Надежда Кудашкина.

По ее словам, все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее суд рассматривал другое уголовное дело в отношении тех же шести человек. Тогда речь шла о статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) и также пособничестве. В феврале 2022 года дело было возвращено прокурору, так как обвинительное заключение признали составленным с нарушением.