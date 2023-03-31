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Криминал

Вынесли приговор юноше, который попытался зарубить школьника

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Вынесен приговор 19-летнему жителю Чемодановки Бессоновского района, который попытался убить 9-летнего мальчика в Пензе в январе 2022 года.

Все произошло 20-го числа. Сельчанин решил лишить кого-нибудь жизни, вооружился кухонным топором и отправился в областной центр.

В обеденное время злоумышленнику попался на улице Глазунова незнакомый мальчик, который возвращался из школы. Именно его он и выбрал в качестве жертвы. Когда мальчик звонил в домофон у подъезда, преступник приблизился к нему и не менее 3 раз ударил топором по голове.

«Рассчитывая, что для причинения смерти малолетнему нанесенных ударов будет достаточно, с места он скрылся. Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку малолетний, получивший телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, сообщил о случившемся бабушке, и ему своевременно была оказана медицинская помощь», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Личность нападавшего установили в течение 3 дней. Его задержали и заключили под стражу.

Вину злоумышленник признал.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы сроком на 1 год. Также с нападавшего взыскан в пользу потерпевшего 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

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Источник — видео penza.sledcom.ru
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