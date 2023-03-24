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Криминал

Разлив битума в Пензе: утверждено обвинительное заключение

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В Пензе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному после разлива битума на улице Антонова.

ЧП случилось 9 марта 2022 года на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в микрорайоне ГПЗ. В результате разгерметизации резервуара с битумом двое мужчин (в возрасте 60 и 48 лет) погибли, еще восемь человек (от 22 лет до 61 года) получили травмы.

«Погибли исполняющий обязанности начальника котельной - заместитель главного инженера и начальник участка технического обслуживания и ремонта», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Тогда в Ростехнадзоре сообщили, что лопнувший резервуар был официально выведен из эксплуатации в 2009 году и исключен из состава опасного производственного объекта. По документам, он не использовался, однако из него вылилось не менее 1,9 тонны битума, растекшегося на площади более 12,8 тыс. кв. м.

В проверочных мероприятиях участвовали представители прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС, Государственной инспекции труда и Росприроднадзора. На объекте выявили многочисленные нарушения.

Затем стало известно, что поврежден и второй резервуар, на тот момент в нем находилось около 700 кубометров битума. Совместно с экспертами начали продумывать вопрос о технически безопасном решении по его опорожнению.

В отношении 53-летнего генерального директора ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и 40-летнего главного инженера возбудили уголовное дело. По версии следствия, в период с 14 февраля по 9 марта 2022 года именно они нарушили ряд требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, правил техники безопасности и охраны труда, что привело к обрушению металлического резервуара 9 марта.

Двум юридическим лицам (предприятию, битум которого по договору хранился в разрушенном резервуаре, а также расположенной вблизи от места происшествия организации) был нанесен имущественный ущерб на сумму более 31 млн рублей.

«Обвиняемые вину не признали. После вручения обвинительных заключений уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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