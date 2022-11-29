Пензенца задержали в Подмосковье почти с килограммом гашиша

29.11.2022 | 08:25

В Подмосковье на 54-м километре автодороги М7 «Волга» сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов машину, в которой ехал житель Пензенской области.

«При беседе с полицейскими водитель иномарки вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины на заднем сиденье инспекторы ДПС обнаружили два вакуумных пакета, в которых находились 6 спрессованных брикетов вещества коричневого цвета», - рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Брикеты изъяли и направили на экспертизу, которая установила: содержимое пакетов - гашиш общим весом более 900 граммов.

Пензенец сознался, что должен был сбыть наркотики в Ярославской области с помощью тайников-закладок.

На наркосбытчика возбуждено уголовное дело.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в пресс-службе.