Криминал

Пензенца задержали в Подмосковье почти с килограммом гашиша

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В Подмосковье на 54-м километре автодороги М7 «Волга» сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов машину, в которой ехал житель Пензенской области.

«При беседе с полицейскими водитель иномарки вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины на заднем сиденье инспекторы ДПС обнаружили два вакуумных пакета, в которых находились 6 спрессованных брикетов вещества коричневого цвета», - рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Брикеты изъяли и направили на экспертизу, которая установила: содержимое пакетов - гашиш общим весом более 900 граммов.

Пензенец сознался, что должен был сбыть наркотики в Ярославской области с помощью тайников-закладок.

На наркосбытчика возбуждено уголовное дело.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в пресс-службе.

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Источник — фото, видео 50.мвд.рф
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