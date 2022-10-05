Уклонение от мобилизации: в Сеть выложили видео задержания

05.10.2022 | 20:25

В Сети опубликовали видео задержания мужчины. По данным телеграм-канала Shot, на кадрах - житель Пензенской области, подозреваемый в уклонении от призыва по мобилизации.

Авторы телеграм-канала со ссылкой на супругу задержанного сообщили, что повестку он получил не лично в руки. Кроме того, в ней допустили несколько ошибок в персональных данных.

«Повестку в руки отдал мне дворник местного военкомата, который давно закрыт. Год рождения мужа - 1990-й, а написано - 1988-й! Даже фамилию не написали правильно. Силовики обыскали все дома, все близлежащие постройки, выломили дверь в бане, где его нашли», - рассказала женщина.

По данным телеграм-канала, задержанный ранее привлекался к административной ответственности. Официально он сейчас не работает, но помогает жене с бизнесом (она владеет ритуальным агентством).

У мужчины есть двое детей.

Ранее в СУ СК РФ по Пензенской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего жителя региона. Он не явился в военкомат по повестке, хотя не имел законных оснований для освобождения от частичной мобилизации.