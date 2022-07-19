В Пензе организовали канал для незаконного въезда иностранцев

В Пензенской области осудили троих местных жителей и двоих москвичей, которые организовали незаконную миграцию иностранцев на территорию России.
«В период с мая по ноябрь 2019 года указанные лица, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали подачу в УВМ УМВД России по Пензенской области около 300 поддельных ходатайств работодателей, заказчиков работ (услуг) о привлечении якобы высококвалифицированных иностранных специалистов», - пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Работать по этим направлениям приезжие не собирались.
Преступную деятельность удалось обнаружить, было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимались сотрудники ФСБ.
В итоге Ленинский районный суд, рассматривавший материалы, приговорил мужчин к лишению свободы в колонии общего режима на срок полтора-два года и штрафам в размере 50 тыс. руб.
Решение вступило в силу.
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penzainform.ru писал(a):Англичане наверное ехали, или голландцы? Или австрийцы все таки?