Криминал

В Пензе организовали канал для незаконного въезда иностранцев

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В Пензенской области осудили троих местных жителей и двоих москвичей, которые организовали незаконную миграцию иностранцев на территорию России.

«В период с мая по ноябрь 2019 года указанные лица, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали подачу в УВМ УМВД России по Пензенской области около 300 поддельных ходатайств работодателей, заказчиков работ (услуг) о привлечении якобы высококвалифицированных иностранных специалистов», - пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Работать по этим направлениям приезжие не собирались.

Преступную деятельность удалось обнаружить, было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимались сотрудники ФСБ.

В итоге Ленинский районный суд, рассматривавший материалы, приговорил мужчин к лишению свободы в колонии общего режима на срок полтора-два года и штрафам в размере 50 тыс. руб.

Решение вступило в силу.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

незаконную миграцию иностранцев на территорию России.
Англичане наверное ехали, или голландцы? Или австрийцы все таки?

Имя: Гость
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