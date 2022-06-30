Криминал

С жительницы Нижнего Ломова взыскали почти 800 тыс. руб.

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Жительница Нижнего Ломова, получившая средства по фиктивным кредитным договорам и похитившая деньги из кассы, возместит своему работодателю ущерб, который причинила незаконными действиями. Районный суд удовлетворил иск представителей организации.

Согласно материалам дела, женщина была назначена менеджером МФО 2 октября 2017 года. Тогда же ей поручили выполнять работу кассира.

В 2019-2020 годах злоумышленница причинила работодателю ущерб на общую сумму 787 948 руб. 97 коп. Она похитила 684 тыс. 492 руб. с помощью оформления фиктивных договоров на 41 клиента, а еще 103 456 руб. 97 коп. получила от заемщиков, но не внесла в кассу.

Весной 2022-го женщину осудили за мошенничество и присвоение, суд назначил наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ на 2 года условно.

Кроме того, представители работодателя подали иск, чтобы вернуть похищенные деньги.

«Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что сумма ущерба, причиненного истцу, подлежит взысканию с ответчика. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу», - сообщается на сайте Нижнеломовского районного суда.

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