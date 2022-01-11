Экс-директор никольской спортшколы обвиняется во взятках

11.01.2022 | 17:15

Бывший директор детско-юношеской спортивной школы Никольского района предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере, совершенное с ее вымогательством.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, не позднее февраля 2018 года руководитель спортивной школы, достоверно зная, что у медсестры бассейна нет свидетельства об аккредитации и она трудится незаконно, решил поживиться на ситуации.

Он потребовал от подчиненной каждый месяц отдавать ему не меньше 5 тысяч рублей, чтобы он ее не уволил. Медсестра, зависящая от директора, согласилась и за полтора года (с марта 2018-го по сентябрь 2019-го) передала в общей сложности 132,5 тысячи рублей.

Точно так же руководитель спортшколы поступил еще с одной медсестрой, у которой тоже не было свидетельства об аккредитации специалиста. С марта 2018 года по март 2020-го он получил от нее 167,5 тысячи рублей.

«Экс-директор спортивной школы вину в совершении инкриминируемых деяний не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.