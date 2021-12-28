В Пачелме из грузовых полувагонов украли 20 тонн металлолома

28.12.2021 | 17:27

Четверо жителей Пачелмского района в возрасте от 24 до 29 лет оказались на скамье подсудимых, причем лишь один из них - в первый раз.

С ноября по декабрь 2020 года мужчины добывали лом черных металлов. «Охотничьими угодьями» для них стала железнодорожная станция Пачелма, где они похищали добычу из грузовых полувагонов и вывозили на «Оке».

Затем похищенное складировалось на заброшенном заводе и в конечном итоге попадало к приемщику металлолома, заранее обещавшему его купить. В общей сложности мужчины украли 19 689 кг металла.

«Подсудимые вину признали. По совокупности преступлений и приговоров суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет до 4 лет и 20 дней», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Отбывать наказание один из группы будет в колонии-поселении, трое других (их взяли под стражу в зале суда) - в колонии общего режима.

Ранее двое жителей Колышлейского района решили украсть металлическую конструкцию с территории бывшего свинокомплекса. Они сделали два удачных заезда на ВАЗ-2018, а во время третьего визита их задержала полиция. Теперь каждый из них отработает по 280 часов на общественных работах и оба возместят ущерб. А владелец «восьмерки» лишился машины - ее конфисковали как средство совершения преступления.