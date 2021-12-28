Житель Колышлейского района лишился машины после кражи металла

28.12.2021 | 11:01

В Колышлейском районе опрометчивое решение совершить кражу привело двух жителей поселка Родниковского на скамью подсудимых, а один из них еще и лишился автомобиля.

В июле этого года мужчины договорились вместе искать и продавать металлолом. Их внимание привлек бывший свинокомплекс, принадлежащий юридическому лицу. Подельники зашли на территорию и обнаружили металлическую конструкцию, которую решили украсть.

У одного из сельчан имелся ВАЗ-2108. На нем в начале августа они дважды приезжали к свинокомплексу, где демонтировали конструкцию, грузили на «восьмерку» и вывозили частями.

Третья поездка, состоявшаяся 7 августа, оказалась роковой: похитителей металла задержала полиция.

Ущерб, причиненный собственнику свинокомплекса, был оценен в сумму свыше 22 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил иск владельца комплекса о взыскании с них материального ущерба.

«Кроме того, в доход государства конфискован принадлежащий одному из осужденных автомобиль ВАЗ-2108, поскольку он использовался в качестве средства совершения преступления», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.