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Криминал

Житель Колышлейского района лишился машины после кражи металла

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В Колышлейском районе опрометчивое решение совершить кражу привело двух жителей поселка Родниковского на скамью подсудимых, а один из них еще и лишился автомобиля.

В июле этого года мужчины договорились вместе искать и продавать металлолом. Их внимание привлек бывший свинокомплекс, принадлежащий юридическому лицу. Подельники зашли на территорию и обнаружили металлическую конструкцию, которую решили украсть.

У одного из сельчан имелся ВАЗ-2108. На нем в начале августа они дважды приезжали к свинокомплексу, где демонтировали конструкцию, грузили на «восьмерку» и вывозили частями.

Третья поездка, состоявшаяся 7 августа, оказалась роковой: похитителей металла задержала полиция.

Ущерб, причиненный собственнику свинокомплекса, был оценен в сумму свыше 22 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил иск владельца комплекса о взыскании с них материального ущерба.

«Кроме того, в доход государства конфискован принадлежащий одному из осужденных автомобиль ВАЗ-2108, поскольку он использовался в качестве средства совершения преступления», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Наконец то для воров металла с использованием автотранспорта наступил хороший прецедент!

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