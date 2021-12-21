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Криминал

Молодой городищенец за 15 тысяч стал зиц-председателем Фунтом

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26-летний житель Городищенского района примерил на себя роль персонажа романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», имя которого стало нарицательным, - зиц-председателя Фунта.

Осенью прошлого года городищенец познакомился в Пензе с человеком, который сделал ему неожиданное, но выгодное предложение - возглавить фирму. Правда, не реально руководить коллективом, а лишь номинально числиться директором юридического лица. Разумеется, не бесплатно.

Такая перспектива показалась мужчине вполне оптимистичной, и он предоставил свой паспорт. Впоследствии подставной руководитель подготовил пакет документов, необходимый для создания организации, и представил его в налоговую инспекцию. Поскольку документы были в порядке, в ноябре 2020 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации юрлица.

В итоге сведения о городищенце как генеральном директоре были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

«При этом он не имел намерения фактически являться руководителем данной организации и осуществлять предпринимательскую деятельность. Со слов злоумышленника, за совершение противоправных действий в общей сложности он получил 15 тысяч рублей», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда обман раскрылся, лжедиректор оказался на скамье подсудимых и получил наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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Гость||

ахахаххаахахахаха обязательный работ, любая работа должна быть оплачена, пальцем не пошевелил бы за бесплатно и обязательно

Гость||

Гость писал(a):

пальцем не пошевелил бы за бесплатно
Тогда на нары поедешь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

зиц-председателя Фунта.
Это звание уже забито Пашковым!

Гость||

Гость писал(a):

Тогда на нары поедешь.
куда захочу туда и поеду тебя блин не спрошу блин

Гость||

penzainform.ru писал(a):

26-летний житель Городищенского района примерил на себя
Весь раён опозорил своим поведением!

Имя: Гость
Комментарий:

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