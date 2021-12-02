Криминал

Дело Белозерцева: следствие отказалось от части обвинений

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Главное следственное управление СКР изменило фабулу обвинения в деле бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и экс-сенатора, бизнесмена Бориса Шпигеля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела и адвоката.

Согласно версии следствия, озвученной в марте 2021 года, Белозерцев через посредников принял от супругов Шпигелей деньги (20 млн рублей наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz и наручные часы Breguet) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

По данным «Ъ», изначально в деле фигурировал Mercedes-Benz V 250d, который Белозерцев якобы использовал для поездок по Москве. Защита настаивала, что машина находилась в лизинге и в феврале 2020 года была возвращена лизингодателю (официальному дилеру Мercedes).

«Однако недавно, после того как следствие получило выводы специалистов, сделанные в рамках оценочной судебной экспертизы, в материалах дела появилась совершенно иная формулировка. Теперь следствие уже считает, что взятка была получена господином Белозеровым не в виде конкретного автомобиля, а некими поездками «из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем», причем на другой машине - Mercedes-Benz S 350d 4Matic», - уточнил «Ъ».

Первая машина, которая фигурировала в деле, - минивэн, вторая - седан.

15 ноября, когда в Басманном суде рассматривалось очередное ходатайство о продлении Белозерцеву ареста, следователь, по данным «Ъ», упоминал транспортное средство вскользь, не конкретизируя обвинение и не называя модель.

По словам адвоката экс-губернатора Алексея Сергиенко, защита считает эпизод с Mercedes фальсификацией доказательств (ст. 303 УК РФ). Генпрокурору Игорю Краснову направлено обращение с просьбой дать произошедшему процессуальную оценку.

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Гость||

Оружие охолощённное,а деньги с банка приколов...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь следствие уже считает, что взятка была получена господином Белозеровым не в виде конкретного автомобиля, а некими поездками «из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем», причем на другой машине - Mercedes-Benz S 350d 4Matic», - уточнил «Ъ».
если меня кто-то подвезет из Москвы в Питер на урусе это будет взятка?

Гость||

Атпускай!

Гость||

получается Ивана покатали на крутой тачке, подарили часы двадцатилетней давности бывшие в употреблении и шьют дело...ой дурак...

Гость||

Сделка мо следствием в действии.

Гость||

Давно пора отпустить!! Уже все сроки вышли.

А что там с Шпигелем??? ОН же главный фигурант этой истории!

Гость||

Гость писал(a):

А что там с Шпигелем??? ОН же главный фигурант этой истории!
Отшпилили и на лечение в обычной больничке.

Гость||

Гость писал(a):

Оружие охолощённное,а деньги с банка приколов...
ХА-ХА!!! А что, первый раз что-ли!

Гость||

500 000 000 пропали, как и не было.

Гость||

Не виноватый ОН..... Только про 500лямов НЕ заработаных тишина.....(в декларации их нет или и денег уже нет)?

Гость||

Военкомат им гордится

Гость||

Гость писал(a):

Только про 500лямов НЕ заработаных тишина
НЕзаработанных вместе пишется, чучело

Гость||

так Ванющка тоже ЧУЧЕЛО

Гость||

Военкомат им гордится)

Достоин,достоин внимания,за отвагу и смекалку.

Гость||

"Наблюатель" по правое плечо, значит поможет.

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Имя: Гость
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