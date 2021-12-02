Дело Белозерцева: следствие отказалось от части обвинений

02.12.2021 | 08:55

Главное следственное управление СКР изменило фабулу обвинения в деле бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и экс-сенатора, бизнесмена Бориса Шпигеля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела и адвоката.

Согласно версии следствия, озвученной в марте 2021 года, Белозерцев через посредников принял от супругов Шпигелей деньги (20 млн рублей наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz и наручные часы Breguet) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

По данным «Ъ», изначально в деле фигурировал Mercedes-Benz V 250d, который Белозерцев якобы использовал для поездок по Москве. Защита настаивала, что машина находилась в лизинге и в феврале 2020 года была возвращена лизингодателю (официальному дилеру Мercedes).

«Однако недавно, после того как следствие получило выводы специалистов, сделанные в рамках оценочной судебной экспертизы, в материалах дела появилась совершенно иная формулировка. Теперь следствие уже считает, что взятка была получена господином Белозеровым не в виде конкретного автомобиля, а некими поездками «из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем», причем на другой машине - Mercedes-Benz S 350d 4Matic», - уточнил «Ъ».

Первая машина, которая фигурировала в деле, - минивэн, вторая - седан.

15 ноября, когда в Басманном суде рассматривалось очередное ходатайство о продлении Белозерцеву ареста, следователь, по данным «Ъ», упоминал транспортное средство вскользь, не конкретизируя обвинение и не называя модель.

По словам адвоката экс-губернатора Алексея Сергиенко, защита считает эпизод с Mercedes фальсификацией доказательств (ст. 303 УК РФ). Генпрокурору Игорю Краснову направлено обращение с просьбой дать произошедшему процессуальную оценку.