Гости Пензы заснули в машине с наркотиком и пожалели

26.09.2021 | 11:23

В Пензе вынесли приговор двум гражданам Таджикистана, решившим заняться наркобизнесом.

Согласно материалам дела, гости Пензы должны были забирать партию запрещенных веществ в Москве и Московской области, руководствуясь сообщениями в мессенджере от неизвестного лица, а затем делать закладки в Сурском крае, а также в Самарской области.

Некоторое время бизнес шел успешно. Однажды мужчины забрали партию героина общей массой 597,13 грамма и отправились в Пензу. Дорога утомила «коммерсантов» и, остановившись на одной из улиц микрорайона Заря, они решили отдохнуть, поспать, а утром приступить к оборудованию закладок.

Однако планам гостей из солнечной страны не удалось сбыться. Ранним утром их разбудили, а затем и задержали полицейские.

«Заготовленное наркотическое вещество было обнаружено в скрытых полостях автомобиля, изъято и приобщено к материалам уголовного дела как вещественное доказательство», - рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Злоумышленников признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Одному назначили 9 лет, другому 9 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, им предстоит выплатить штраф в 250 000 рублей каждому.

Пока приговор в законную силу не вступил.