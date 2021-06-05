Криминал

Жителя Лопатинского района ждет суд за укрывательство убийцы

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Соучастник убийства, произошедшего почти два года назад в Шемышейском районе, пойдет под суд. Ему инкриминируется укрывательство особо тяжкого преступления.

19 сентября 2019 года два жителя Лопатинского района, одному из которых было 24 года, другому - 29, распивали спиртное. Младший из собутыльников позвонил своему 47-летнему знакомому и попросил отвезти их в соседнее село.

Оказавшись на месте, молодые люди уговорили водителя отвезти их в Пензу. По дороге между водителем и младшим спутником возникла ссора: владелец машины был должен пассажиру деньги. Он тут же с помощью мобильного телефона вернул долг банковским переводом, а затем отказался ехать в областной центр.

Молодой человек решил выяснить отношения и потребовал остановить машину. К тому моменту они добрались до села Азрапино Шемышейского района. Выйдя из салона, парень избил водителя, а затем взял из бардачка нож и несколько раз вонзил его в шею жертвы.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, убийца решил спрятать тело, а его приятель взялся помочь. Он помог преступнику оттащить труп в кусты, отмыть руки и нож от крови. Впоследствии они вместе скрывались от полиции в Саратовской области - старший из друзей договорился с родственниками о транспорте и ночлеге.

Однако правоохранители нашли и задержали подозреваемого в убийстве. Во время расследования выяснилось, что в августе 2019 года он вступил в интимную связь с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста, и заразил ее ВИЧ-инфекцией. В итоге суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.

Теперь перед служителями Фемиды предстанет второй участник преступления.

«Уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, совершившего заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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