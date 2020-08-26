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Криминал

24-летний житель области убил знакомого и заразил подростка ВИЧ

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В Пензенской области 24-летнему жителю Лопатинского района вынесен приговор за убийство, половое сношение с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста, и заражение ее ВИЧ-инфекцией.

«Следствием и судом установлено, что 19 сентября 2019 года молодой человек вместе с приятелем распивал спиртное. Находясь в селе Лопатино, злоумышленник позвонил своему 47-летнему знакомому, и попросил отвезти их домой, в одно из сел», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Оказавшись на месте, молодые люди уговорили водителя отвезти их в Пензу. По дороге спутники поссорились. Владелец машины был должен пассажиру деньги. Он тут же вернул их, воспользовавшись банковским переводом.

После этого водитель отказался ехать в Пензу, сославшись на то, что забыл дома документы. Подсудимый захотел выяснить отношения и попросил остановить машину. Произошло это в селе Азрапино Шемышейского района.

Выйдя из салона, злоумышленник избил водителя, а затем взял из бардачка нож и как минимум четыре раза ударил его в область шеи. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, осужденный сел за руль и вместе с приятелем отправился в Пензу. На следующий день они уехали в Саратовскую область, но скрыться от ответственности злоумышленнику не удалось. Его задержали. Было возбуждено дело об убийстве.

Во время расследования выяснилось, что молодой человек уже нарушал закон. В августе 2019 года он вступил в интимную связь с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста, и заразил ее ВИЧ-инфекцией.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал», - пояснила Махницкая.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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