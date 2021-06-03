Криминал

Житель Малой Сердобы хранил дома патроны и наркотики

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В Малой Сердобе 51-летнего местного жителя осудили за хранение боеприпасов и изготовление наркотика в значительном размере.

25 лет назад мужчина нашел в чужом доме 48 спортивно-охотничьих винтовочных патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

Зная, что необходимо получить специальное разрешение, сельчанин проигнорировал требование закона и принес патроны к себе домой, где они и лежали, пока их не обнаружили правоохранители.

Во время обыска силовики нашли также наркотическое вещество, изготовленное для личного употребления в сентябре 2020 года, - 19,55 грамма марихуаны.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела сразу по двум статьям. В совокупности он получил наказание в виде года и двух месяцев ограничения свободы.

«Приговор вступил в законную силу 1 июня 2021 года», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

Полмесяца назад жителей области потрясло ЧП, случившееся в Малосердобинском районе. 49-летний мужчина расстрелял бывшую жену, ее мать и брата из ружья. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня сельчанин получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

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