Криминал

Выкопавшим старинные монеты пензенцам грозит наказание

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Пятерым пензенским «черным» археологам грозит тюремный срок за выкапывание древностей в Белинском районе.

Согласно материалам дела, пять жителей областного центра, четверо мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летняя женщина, в начале мая 2020 года приехали на автомобиле Great Wall Hover на участок рядом с селом Топориха. Впоследствии выяснилось, что там в земле можно обнаружить представляющие ценность древности. Место получило статус памятника археологии под названием «Селище «Агапово-1».

Злоумышленники, вооруженные лопатами и металлоискателями, провели поиск и выкопали 34 археологических предмета, в их числе старинные монеты и иконы.

Специального разрешения на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия они не имели и нарушили требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, «черные» археологи повредили культурный слой участка, где залегают древности. Их задержали на месте сотрудники органов безопасности.

В настоящий момент утверждено обвинительное заключение по уголовному делу пензенцев, его передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Любителям истории грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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Гость||

Если у тебя в огороде найдут нефть - то она государственная, а если коноплю - то она твоя.

Гость||

Двойные стандарты бро, у америкосов научились.

Гость||

Россия- страна справедливости.

Гость||

Раньше за нахождение клада, 25% отдавалось нашедшим в качестве награждения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Впоследствии выяснилось, что там в земле можно обнаружить представляющие ценность древности. Место получило статус памятника археологии под названием «Селище «Агапово-1».
Интересно, а знаки указывающие на это, там установлены? И почему не ведутся археологические раскопки? Если есть уголовка за такое дело, то должна быть и открытая информация таких мест. На данный момент, я так это вижу - открывать все данные, где копать нельзя - бояться что туда все полезут в поисках. Но и просто на бум копать нельзя - любое место может оказаться "памятником археологии"

Гость||

Маразм крепчал...

Гость||

Вы бы лучше террористов ловили, а не срубали легкие палки на любителях приборного поиска. Кому они в поле помешали? Памятник археологии, ага.

Гость||

Много глупостей совершает власть российская... Кругом страны враги, а внутри страны все меньше и меньше патриотов становится. Опять как в 41 из тюрем вину искупаться отправлять будут? Так и не немцы америкосы, геноцид открытый русского народа проводить не собираются. Фик его знает, к чему подобные статьи УК приведут нашу страну? Но точно не к процветанию.

Гость||

А у Вани в огороде и под отмосткой не копали??

Там круче будет,

только отделается лет 7 условно.

А этих орлов посадят по полной.

Гость||

Страна идиотов, пока в земле гниет ни кому не надо, кто то раскопал преступление.моразм.

Гость||

отпустите их и отдайте им их деньги, это прадед их припрятал, а они нашли.

Имя: Гость
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