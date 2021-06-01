Выкопавшим старинные монеты пензенцам грозит наказание

01.06.2021 | 16:54

Пятерым пензенским «черным» археологам грозит тюремный срок за выкапывание древностей в Белинском районе.

Согласно материалам дела, пять жителей областного центра, четверо мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летняя женщина, в начале мая 2020 года приехали на автомобиле Great Wall Hover на участок рядом с селом Топориха. Впоследствии выяснилось, что там в земле можно обнаружить представляющие ценность древности. Место получило статус памятника археологии под названием «Селище «Агапово-1».

Злоумышленники, вооруженные лопатами и металлоискателями, провели поиск и выкопали 34 археологических предмета, в их числе старинные монеты и иконы.

Специального разрешения на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия они не имели и нарушили требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, «черные» археологи повредили культурный слой участка, где залегают древности. Их задержали на месте сотрудники органов безопасности.

В настоящий момент утверждено обвинительное заключение по уголовному делу пензенцев, его передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Любителям истории грозит лишение свободы на срок до 6 лет.