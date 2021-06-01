Криминал

Ирония судьбы: пензенец случайно обокрал машину родственника

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27-летний житель Пензы пойдет под суд за автокражу, совершенную в преддверии Дня дураков.

В ночь на 1 апреля мужчина поссорился с женой и отправился проветриться - вышел из дома, сел за руль своего автомобиля «ЗАЗ-Шанс» и поехал по городу. На улице Аустрина он обратил внимание на ВАЗ-2114, припаркованный у обочины: у машины не горела лампочка сигнализации, а багажник, судя по положению личинки замка, был открыт.

Пензенец решил, что удача сама идет к нему в руки. Он поднял крышку багажника, через него влез в салон и открыл капот. Из машины он забрал два аккумулятора, магнитолу, ящик с инструментами и два налобных фонаря.

Горожанин покинул разоренный автомобиль и спрятал украденные вещи общей стоимостью около шести тысяч рублей в кладовке на лестнице своей многоэтажки.

Владелец «четырнадцатой», увидев ее утром, поспешил в полицию. Стражи порядка быстро выяснили, кто опустошил машину. Злоумышленником оказался двоюродный брат ее хозяина, не опознавший в ВАЗе авто родственника.

«Гражданин полностью признал вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

ну тупят буртасы даже в день дурака

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