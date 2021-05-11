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Криминал

В Пензе возбуждено уголовное дело об убийстве, задержан оперативник

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В Пензе задержали полицейского, подозреваемого в жестоком убийстве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Речь идет об оперативном сотруднике управления уголовного розыска регионального УМВД России, который, как предполагается, сначала застрелил человека, а потом расчленил и попытался сжечь труп.

По одним данным, все случилось 5 мая, по другим - 7-го в Октябрьском районе Пензы.

«Возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, подозреваемый в ходе конфликта выстрелил из пистолета в потерпевшего, от огнестрельных ранений тот скончался», - пишет федеральное СМИ.

В областных управлениях Следственного комитета России и Министерства внутренних дел РФ информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что полицейский застрелил из ТТ случайного прохожего, с которым у него возник конфликт. После двух выстрелов в живот последовали контрольные в голову. Во время обыска у предполагаемого злоумышленника нашли несколько десятков единиц оружия.

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Гость||

А можно полицейских как-то помечать? Они же не всегда в форме... теперь от каждого прохожего на улице шарахаться? А так хоть видно будет...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь идет об оперативном сотруднике управления уголовного розыска регионального УМВД России, который, как предполагается, сначала застрелил человека, а потом расчленил и попытался сжечь труп.
Пошел значит по пути Соколова.

P.S.

Сотрудники силовых ведомств проходят регулярно мед комиссию (аттестацию и т.п.), правда?

Гость||

Если и проходят, то у таких же специалистов, как они сами

Гость||

Гость писал(a):

Сотрудники силовых ведомств проходят регулярно мед комиссию (аттестацию и т.п.), правда?
Правда, мало того, проходят расширенную проверку в центре психологической диагностики ЦПД по 2-й группе предназначения, а это серьезная проверка которая выявляет многие отклонения и патологии как в моменте так и в динамике (база хранится весь срок службы) так что ту должно быть произошло что-то экстраординарное чтоб опер розыска пошел на такое.

Гость||

Зато президент все больше и больше даёт им полномочий.Их каждого второго в тюрьму пересажать и камеры на лоб поставить как они себя ведут

Гость||

Все прогнило, всю систему менять надо, кричал сантехник Сидоров из подвала многоэтажки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В областных управлениях Следственного комитета России и Министерства внутренних дел РФ информацию не комментируют.
Боятся проговориться?

Гость||

Сперва писали про сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Оказалось, что сотрудник из угрозыска. Это более правдоподобно.

Гость||

Какой то кошмар!Нужно чаще проверять сотрудников на вменяемость!

Гость||

Просто жесть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В областных управлениях Следственного комитета России и Министерства внутренних дел РФ информацию не комментируют.
А почему? Кто из начальников этого убийцы уже уволен?

Имя: Гость
Комментарий:

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