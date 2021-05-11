В Пензе возбуждено уголовное дело об убийстве, задержан оперативник

11.05.2021 | 12:45

В Пензе задержали полицейского, подозреваемого в жестоком убийстве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Речь идет об оперативном сотруднике управления уголовного розыска регионального УМВД России, который, как предполагается, сначала застрелил человека, а потом расчленил и попытался сжечь труп.

По одним данным, все случилось 5 мая, по другим - 7-го в Октябрьском районе Пензы.

«Возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, подозреваемый в ходе конфликта выстрелил из пистолета в потерпевшего, от огнестрельных ранений тот скончался», - пишет федеральное СМИ.

В областных управлениях Следственного комитета России и Министерства внутренних дел РФ информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что полицейский застрелил из ТТ случайного прохожего, с которым у него возник конфликт. После двух выстрелов в живот последовали контрольные в голову. Во время обыска у предполагаемого злоумышленника нашли несколько десятков единиц оружия.