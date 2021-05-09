Соцсети: в Пензе сотрудник полиции застрелил прохожего

09.05.2021 | 12:58

В пензенских пабликах соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об инциденте в областном центре, в результате которого погиб человек.

Трагедия случилась 7 мая.

«Сотрудник ОЭБиПК УМВД России по Пензенской области застрелил из ТТ случайного прохожего, с которым возник конфликт. После двух выстрелов в живот последовали контрольные в голову. Потом сотрудник расчленил труп и попытался сжечь», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Во время обыска у него нашли 27 единиц оружия.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», инцидент произошел в Октябрьском районе Пензы. В региональном СУ СК РФ случившееся комментировать отказались.