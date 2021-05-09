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Криминал

Соцсети: в Пензе сотрудник полиции застрелил прохожего

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В пензенских пабликах соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об инциденте в областном центре, в результате которого погиб человек.

Трагедия случилась 7 мая.

«Сотрудник ОЭБиПК УМВД России по Пензенской области застрелил из ТТ случайного прохожего, с которым возник конфликт. После двух выстрелов в живот последовали контрольные в голову. Потом сотрудник расчленил труп и попытался сжечь», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Во время обыска у него нашли 27 единиц оружия.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», инцидент произошел в Октябрьском районе Пензы. В региональном СУ СК РФ случившееся комментировать отказались.

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Гость||

Жесть какая-то федерального масштаба!

Гость||

На меня неделю назад напали два придурка дпсника. Похоже полицию травят на народ умышленно.

Гость||

То сами стреляются, то прохожих убивают. Из дурдома их там набирают что ли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В региональном СУ СК РФ случившееся комментировать отказались.
Это называется *Общественный контроль*

Гость||

Нормальные люди в полицаи не идут.

Гость||

Гость писал(a):

В региональном СУ СК РФ случившееся комментировать отказались.
Состряпают что-нибудь, как сверху прикажут.

Гость||

Интересна личность прохожего.А то может и ничего страшного.

Гость||

Гость писал: То сами стреляются, то прохожих убивают. Из дурдома их там набирают что ли?

====================================

Да просто насильно привитые сильно дуреют. То искусственный отбор

Гость||

А туда нормальных и не берут.там все дебилы.

Гость||

Очередная история про адекватность сотрудников полиции... к сожалению, ничего нового)

Гость||

Гость писал(a):

Интересна личность прохожего.А то может и ничего страшного.
На тебя был похож.

Гость||

Если белые воротнички из бэпа такое творят,то на что способны ур,обоп.....

Гость||

опять прославились!!

Гость||

нормальные люди в учителя не идут

Гость||

Сейчас начнутся проверки,кое кто из начальства,распрощаются со своими погонами.

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Имя: Гость
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