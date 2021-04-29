Сетевое издание|18+|Четверг|29 апр 2021|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Вынесли приговор пензенцу, до смерти избившему строителя-отделочника

Печать

36-летнего жителя Пензы, до смерти избившего коллегу-строителя, приговорили к колонии строгого режима.

Как установили следствие и суд, молодой пензенец и его отец вместе с общим знакомым с мая 2020 года трудились на внутренней и внешней отделке здания, расположенного на улице Гагарина в селе Русский Камешкир.

30 ноября мужчины прямо на рабочем месте распивали спиртное. Между молодым строителем и его напарником 1969 года рождения произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

«Он нанес потерпевшему множественные удары в область головы и туловища руками и ногами. От полученных телесных повреждений мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Агрессор, осознав, что совершил преступление, сам обратился в полицию. Его задержали. До суда мужчина находился под стражей.

Служители Фемиды признали его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Агрессор, осознав, что совершил преступление, сам обратился в полицию. Его задержали. До суда мужчина находился под стражей.

Служители Фемиды признали его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Тоже самое, что в центре занятости на новый год, но приговор очень сильно отличается.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте