Вынесли приговор пензенцу, до смерти избившему строителя-отделочника

29.04.2021 | 10:10

36-летнего жителя Пензы, до смерти избившего коллегу-строителя, приговорили к колонии строгого режима.

Как установили следствие и суд, молодой пензенец и его отец вместе с общим знакомым с мая 2020 года трудились на внутренней и внешней отделке здания, расположенного на улице Гагарина в селе Русский Камешкир.

30 ноября мужчины прямо на рабочем месте распивали спиртное. Между молодым строителем и его напарником 1969 года рождения произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

«Он нанес потерпевшему множественные удары в область головы и туловища руками и ногами. От полученных телесных повреждений мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Агрессор, осознав, что совершил преступление, сам обратился в полицию. Его задержали. До суда мужчина находился под стражей.

Служители Фемиды признали его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.