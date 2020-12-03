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Криминал

В Русском Камешкире строителя-отделочника избили до смерти

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 51-летнего мужчины в Камешкирском районе.

По данным следствия, три жителя Пензы - отец с сыном и их общий знакомый - с мая трудились на внутренней и внешней отделке здания, расположенного на улице Гагарина в селе Русский Камешкир.

Вечером 30 ноября они прямо на рабочем месте распивали спиртное. Между 36-летним строителем и его напарником 1969 года рождения произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в которой младший мужчина нанес противнику множество ударов руками и ногами по голове и телу.

От полученных травм избитый вскоре скончался на месте происшествия. А агрессор, осознав, что натворил, сам сообщил о случившемся в полицию.

«Житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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