В Русском Камешкире строителя-отделочника избили до смерти

03.12.2020 | 09:51

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 51-летнего мужчины в Камешкирском районе.

По данным следствия, три жителя Пензы - отец с сыном и их общий знакомый - с мая трудились на внутренней и внешней отделке здания, расположенного на улице Гагарина в селе Русский Камешкир.

Вечером 30 ноября они прямо на рабочем месте распивали спиртное. Между 36-летним строителем и его напарником 1969 года рождения произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в которой младший мужчина нанес противнику множество ударов руками и ногами по голове и телу.

От полученных травм избитый вскоре скончался на месте происшествия. А агрессор, осознав, что натворил, сам сообщил о случившемся в полицию.

«Житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.