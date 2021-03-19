Виновник гибели семейной пары отправится в колонию-поселение

19.03.2021 | 09:02

Пьяная езда привела 21-летнего жителя села Средняя Елюзань Городищенского района на скамью подсудимых, а в перспективе его ждут годы несвободы. По вине молодого человека погибла семейная пара и два человека получили тяжелые травмы.

Трагедия произошла вечером 21 сентября 2019 года. Лишенный прав и нетрезвый елюзанец ехал по селу на ВАЗ-2108. В салоне сидели его приятели: один на переднем сиденье, не пристегнутый ремнем безопасности, другой - на заднем.

Парень не справился с управлением и на большой скорости врезался в ехавшую навстречу «Ладу-Приору». Сидевшие в ней женщина 1974 года рождения и мужчина 1965-го погибли. Их сын-водитель, а также один из пассажиров «восьмерки» получили тяжелые травмы.

В судебном заседании водитель ВАЗа вину фактически признал, однако от дачи показаний отказался. При этом подтвердил, что управлял автомашиной в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, так что суд счел его вину доказанной.

Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние подсудимого, его молодой возраст, состояние здоровья в связи с травмой и беременность жены.

В результате виновник смертельного ДТП приговорен к 8 годам и 2 месяцам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на 3 года.

«Осужденный обязан выплатить сыну погибших денежную компенсацию морального вреда. Приговор в законную силу не вступил», - добавили в пресс-службе Городищенского районного суда.