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Криминал

Зареченец лишился 45 тысяч, доверив секретные данные 15-летней подруге

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15-летняя жительница Бессоновского района оказалась на скамье подсудимых за кражу с банковского счета.

В августе девушка выманила у своего 25-летнего знакомого, живущего в Заречном, реквизиты банковской карты и пароль из СМС. Пользуясь этой информацией, она через мобильное приложение банка перевела со счета зареченца в общей сложности 45 тысяч рублей. На эти деньги она купила одежду и косметику.

Во время следствия ущерб молодому человеку был полностью возмещен.

Кража денег со счета была не единственным эпизодом. К этому времени девушка была уличена уже в нескольких хищениях и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Приговором суда несовершеннолетней назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда в Пензенской области подростки похищают деньги с чужих счетов. 17-летний житель Земетчинского района нашел на улице в селе Засечном банковскую карту и с ее помощью расплатился в магазинах, потратив в целом свыше 3 тысяч рублей. В отношении парня возбудили уголовное дело.

В Каменском районе 17-летний подросток воспользовался телефоном, который забыла у его бабушки подруга, и посредством СМС-переводов пополнил свой баланс, а также счета подруги и родственника на 1 500 рублей. На момент совершения преступления он уже был судим за угон, кражу и грабеж.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

ей 15 ему 25 что их связывало?

Гость||

Гость писал(a):

ей 15 ему 25 что их связывало?
всего-то 10 лет. у некоторых жена на 30 лет моложе

Гость||

вот и расплата за куннилингус!

Гость||

Гость писал(a):

ей 15 ему 25 что их связывало?

Девка решала свои экономические вопросы. Просто взяла за услуги, а он в крик, ограбили. За все надо платить.Капитализм как ни как.

Гость||

Гость писал(a):

всего-то 10 лет. у некоторых жена на 30 лет моложе

нашелся тут еще один джиграханян. За несовершеннолетнюю посадят мудака и поделом.или отдаст еще 2 раза по 45))).

Имя: Гость
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