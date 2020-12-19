Зареченец лишился 45 тысяч, доверив секретные данные 15-летней подруге

19.12.2020 | 13:49

15-летняя жительница Бессоновского района оказалась на скамье подсудимых за кражу с банковского счета.

В августе девушка выманила у своего 25-летнего знакомого, живущего в Заречном, реквизиты банковской карты и пароль из СМС. Пользуясь этой информацией, она через мобильное приложение банка перевела со счета зареченца в общей сложности 45 тысяч рублей. На эти деньги она купила одежду и косметику.

Во время следствия ущерб молодому человеку был полностью возмещен.

Кража денег со счета была не единственным эпизодом. К этому времени девушка была уличена уже в нескольких хищениях и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Приговором суда несовершеннолетней назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда в Пензенской области подростки похищают деньги с чужих счетов. 17-летний житель Земетчинского района нашел на улице в селе Засечном банковскую карту и с ее помощью расплатился в магазинах, потратив в целом свыше 3 тысяч рублей. В отношении парня возбудили уголовное дело.

В Каменском районе 17-летний подросток воспользовался телефоном, который забыла у его бабушки подруга, и посредством СМС-переводов пополнил свой баланс, а также счета подруги и родственника на 1 500 рублей. На момент совершения преступления он уже был судим за угон, кражу и грабеж.