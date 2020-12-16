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Криминал

Выкинутый из машины наркотик навел полицию на след потребителя

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37-летний житель Самары осужден в Пензенской области за незаконное хранение наркотика.

21 ноября 2019 года самарец ехал на автомобиле по Пензе. Рядом сидела его знакомая. Неожиданно водитель похвалился, что у него есть наркотик, и показал пробирку, в которой лежал гриппер-пакет.

Женщина ахнула, выхватила пробирку из рук водителя и выбросила в окно. Но она не подозревала, что в машине хранятся другие наркотические заначки.

Свидетелем инцидента стал проходивший мимо житель Пензы. Он подобрал пробирку, принес ее в свой гараж и, заподозрив, что находка может обернуться для него неприятностями, сообщил о ней в полицию.

Стражи порядка изъяли пробирку, а очевидец описал машину, из которой она вылетела. Тем же вечером автомобиль с самарцем задержали в рабочем поселке Лунино. Осмотрев машину, полицейские нашли еще одну пробирку и сверток с гриппер-пакетами. В них хранился наркотик, который мужчина хранил для собственного употребления.

В судебном заседании он рассказал, что в середине октября нашел две пробирки и сверток в Самаре. По его словам, раньше он употреблял наркотики, поэтому догадался о содержимом и решил им воспользоваться.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие маленького ребенка, раскаяние, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, его благотворительную деятельность. В итоге его приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима.

«Не согласившись с приговором, адвокаты подсудимого подали жалобы, которые суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.

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