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Криминал

Пензенец, убивший сестру из-за остатков спиртного, получил срок

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В Пензе вынесли приговор 46-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве 40-летней сестры.

Они часто вместе выпивали в квартире мужчины на улице Кулибина и постоянно ссорились. Соседи не раз жаловались на нарушение тишины и покоя в правоохранительные органы.

19 августа женщина явилась к брату, и они, как обычно, поругались - на этот раз из-за остатков спиртного. Гостья разразилась нецензурной бранью и вышла в коридор, собираясь уходить, а оскорбившийся хозяин схватил на кухне нож и вонзил его в спину сестры.

Пензячка скончалась на месте происшествия, а ее брат лег спать. Лишь несколько часов спустя он открыл глаза, осознал произошедшее, сходил за спиртным, выпил и наконец сообщил родственникам о случившемся. Они приехали и вызвали полицию.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что ссора произошла в связи с его попыткой призвать сестру к трезвому образу жизни. Она оскорбила его и собралась искать денег на выпивку», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд назначил горожанину наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Приговор не вступил в силу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Теперь алкоголь им противен...

Гость||

Соседям счастье- на 8 лет

Гость||

человека нет, а он через 8, а за примерное поведение и того раньше, выйдет на свободу. За умышленное убийство или умышленные телесные повреждения приведшие к смерти, наказанием должна быть только смерть

Гость||

Путина не ругал, в церкви не плясал, на площади не скакал. Достоин амнистии.

Имя: Гость
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