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Криминал

Начался суд над пятью пензяками, обвиняемыми в наркопроизводстве

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Во вторник, 8 декабря, в областном суде началось рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого являются пять жителей Пензы. Им инкриминируется групповое производство наркотиков и хранение прекурсоров в особо крупном размере.

По версии следствия, с 25 августа 2018 года по 11 июля 2019-го подсудимые развернули преступный бизнес. Они подобрали и оборудовали место в частном доме, приняли через тайники оборудование и химические компоненты, приобрели в пензенских магазинах приспособления и средства индивидуальной защиты органов дыхания и тела.

Затем дельцы начали производство наркотика, который размещали в Пензенской области в тайниках для передачи бесконтактным способом курьерам и руководителям сайта. Деньги они получали как на счета банковских карт, так и c помощью закладок в Московской области.

Также они хранили вещество, содержащее в своем составе прекурсор наркотического средства.

Во время обыска в домовладении одного из членов группы сотрудники УФСБ России по Пензенской области изъяли наркосодержащее вещество общей массой 28,29 кг, а также 6,1 кг прекурсоров.

«На первом заседании государственный обвинитель изложил существо предъявленного подсудимым обвинения, был установлен дальнейший порядок исследования доказательств. Суду предстоит установить причастность или непричастность подсудимых к совершению преступлений и вынести обвинительный или оправдательный приговор», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Прямо как в кино!

Гость||

Расстрелять. Это не люди. Или дать сожрать всю эту наркоту им самим.

Гость||

а судить кто будет?

Гость||

Гость писал(a):

а судить кто будет?
Ты?

Имя: Гость
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