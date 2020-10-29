Пяти пензенцам за производство 28 кг наркотика грозит пожизненное

29.10.2020 | 09:45

Пять жителей Пензы в возрасте от 32 до 50 лет обвиняются в незаконном хранении прекурсоров и производстве наркотиков в особо крупном размере.

В 2019 году пять товарищей решили обогатиться на изготовлении синтетического наркотика. Они воспользовались тем, что у одного из них имелся на Пилотной улице частный дом с гаражом во дворе. Там они с июля по сентябрь организовали производство «товара» с использованием различного оборудования, жидкостей и прекурсоров.

Однако вместо богатства мужчин ждет скамья подсудимых. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области изъяли у них более 28 килограммов запрещенного вещества, а также более 6 килограммов прекурсоров наркотиков.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд. Санкцией части 5 статьи 228.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.