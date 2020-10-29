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Криминал

Пяти пензенцам за производство 28 кг наркотика грозит пожизненное

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Пять жителей Пензы в возрасте от 32 до 50 лет обвиняются в незаконном хранении прекурсоров и производстве наркотиков в особо крупном размере.

В 2019 году пять товарищей решили обогатиться на изготовлении синтетического наркотика. Они воспользовались тем, что у одного из них имелся на Пилотной улице частный дом с гаражом во дворе. Там они с июля по сентябрь организовали производство «товара» с использованием различного оборудования, жидкостей и прекурсоров.

Однако вместо богатства мужчин ждет скамья подсудимых. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области изъяли у них более 28 килограммов запрещенного вещества, а также более 6 килограммов прекурсоров наркотиков.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд. Санкцией части 5 статьи 228.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

28 кг. Практически два Пуда. Это серьёзно. Лучше самоубийство чем пожизненный срок.

Гость||

«Синтетика»-это значит не цыгане, а так заголовок порадовал. Показалось 5 ромэл могли выпасть из детопроизводства

Имя: Гость
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