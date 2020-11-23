Сетевое издание|18+|Понедельник|23 ноя 2020|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Директоров пензенских предприятий тревожат мошенники-лжепрокуроры

Печать

С 20 ноября в Пензенской области вновь зафиксированы случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников органов прокуратуры.

Аферисты звонят по телефону руководителям предприятий бытового обслуживания и гостиничного комплекса и сообщают, что грядет прокурорская проверка профилактических мер против коронавируса. Затем они от лица заместителя прокурора области предлагают откупиться.

Уже установлено, что звонки исходили с номера мобильного телефона, зарегистрированного в Свердловской области.

«Работники прокуратуры ни с какими предложениями о перечислении средств, покупке каких-либо подарков, обещаниями получения вознаграждения к гражданам и должностным лицам обращаться не могут. Если на ваш телефон поступил звонок с такими просьбами, знайте, что в отношении вас пытаются совершить мошеннические действия», - предупредила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мошенники не в первый раз действуют под видом людей в погонах. Так, в апреле руководители пяти кузнецких предприятий жилищно-коммунального комплекса подверглись психологической атаке лжепрокурора, а один из них лишился 15 тысяч рублей.

О таких случаях, не выполняя просьбы звонившего, необходимо срочно сообщать в ближайший отдел полиции или дежурную часть УМВД России по Пензенской области для уголовного преследования злоумышленников.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте