Директоров пензенских предприятий тревожат мошенники-лжепрокуроры

23.11.2020 | 11:19

С 20 ноября в Пензенской области вновь зафиксированы случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников органов прокуратуры.

Аферисты звонят по телефону руководителям предприятий бытового обслуживания и гостиничного комплекса и сообщают, что грядет прокурорская проверка профилактических мер против коронавируса. Затем они от лица заместителя прокурора области предлагают откупиться.

Уже установлено, что звонки исходили с номера мобильного телефона, зарегистрированного в Свердловской области.

«Работники прокуратуры ни с какими предложениями о перечислении средств, покупке каких-либо подарков, обещаниями получения вознаграждения к гражданам и должностным лицам обращаться не могут. Если на ваш телефон поступил звонок с такими просьбами, знайте, что в отношении вас пытаются совершить мошеннические действия», - предупредила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мошенники не в первый раз действуют под видом людей в погонах. Так, в апреле руководители пяти кузнецких предприятий жилищно-коммунального комплекса подверглись психологической атаке лжепрокурора, а один из них лишился 15 тысяч рублей.

О таких случаях, не выполняя просьбы звонившего, необходимо срочно сообщать в ближайший отдел полиции или дежурную часть УМВД России по Пензенской области для уголовного преследования злоумышленников.