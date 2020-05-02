В Кузнецке лжепрокурор выманил деньги у директора предприятия

02.05.2020 | 14:35

Руководители пяти кузнецких предприятий жилищно-коммунального комплекса подверглись психологической атаке лжепрокурора, а один из них расстался с деньгами.

Диспетчерам организаций звонил мужчина и представлялся прокурором Кузнецка. Он оперировал названиями, знал имена управляющего состава (эти сведения есть в свободном доступе) и просил связаться с ним по срочному вопросу.

Когда директора звонили, собеседник рассказывал о том, что в городе проводит проверки комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и настаивал, чтобы те срочно прибыли в прокуратуру для дачи пояснений и подписания документов.

Затем «прокурор» предлагал перевести деньги на баланс сотовых телефонов либо на банковские карты членов комиссии.

Один из директоров 29 апреля отправился к назначенному времени в городскую прокуратуру, однако по дороге получил сообщение от псевдопрокурора с просьбой немного подождать и зачислить деньги «проверяющим из московской комиссии» на продиктованные номера телефонов.

Мужчина перевел 15 тысяч рублей, а когда в прокуратуре встретился с приехавшими туда коллегами, понял, что стал жертвой мошенника.

«Граждан и представителей коммерческих структур просят проявлять бдительность при общении с лицами, представляющимися прокурорскими работниками либо сотрудниками иных правоохранительных и контрольно-надзорных органов, которые просят произвести какие-либо платежи или приобрести товарно-материальные ценности для должностных лиц этих органов», - предупредила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.