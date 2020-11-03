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Криминал

В Бессоновке подросток сам привел полицию к спрятанному телу

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По факту убийства 17-летней жительницы Пензы, трагически погибшей в Бессоновке, возбуждено уголовное дело.

В ночь с 1 на 2 ноября в полицию поступило сообщение от матери несовершеннолетней о том, что ее дочь ушла из дома и не вернулась. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что девушка уехала в гости к своему другу в Бессоновку.

Полицейские Бессоновского района нашли подростка, которому в ноябре исполнится 16 лет. Тот подтвердил, что к нему действительно приезжала подруга, они гуляли по райцентру. Затем он посадил ее в автобус, и девушка уехала в Пензу.

«Полицейские отработали все маршруты автобусов, приезжающих из Бессоновки в Пензу. Информация о том, что девушка вернулась в областной центр, не подтвердилась. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что к исчезновению подростка причастен ее друг», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Он признался, что убил пензячку, и указал место, где это произошло. По словам парня, в день приезда между ними возник конфликт. Девушка замахнулась на него сумочкой, а он достал нож и нанес ей множество ударов.

Тело жертвы полицейские нашли рядом с железнодорожными путями, недалеко от Пристанционной улицы в Бессоновке. После убийства парень оттащил девушку в кусты и прикрыл фрагментом листа ДСП.

Подростка задержали. Из его жилища изъяли нож и верхнюю одежду погибшей - он унес ее с собой и собирался сжечь.

Как выяснилось, бессоновец состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за неоднократное управление автомобилем без водительских прав.

«Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства убийства. При расследовании уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении профилактической работы с подростком. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Дело находится на контроле у прокуратуры. На место происшествия 2 ноября выезжала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова. Она провела совещание с представителями правоохранительных органов и уполномоченных в сфере защиты прав несовершеннолетних.

«Прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверит условия проживания и воспитания подростков в семьях. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

жесть и таких ведь много по Пензе и области с ножами ходят и без прав ездиют

Гость||

Мразь.

Гость||

Нормальные девушки таких обходят стороной...

Гость||

Гость писал(a):

Нормальные девушки таких обходят стороной...
Вот это как раз наоборот.

Гость||

И что ему будет?

Гость||

Ещё раз на учёт поставят...

Гость||

Что за мода у прокурорских выезжать на месте происшествий? Какой прок от присутствия этих кабинетных хомячков?

Гость||

виноваты родители, школа.. Не знают люди что такое хорошо, а что такое плохо, может душевно больных ещё много... Густо что-то из Бессоновского района пошло

Гость||

А школа тут причем??? Если он идиот, школа- не исправительная колония.

Гость||

Гость писал(a):

Ещё раз на учёт поставят...
Хотела перевоспитать чикатилу

Гость||

Мери Поппинс из неё не получилась...

Гость||

Ну конечно, школа как раз и виновата! А семейное воспитание где?

Гость||

Гость писал(a):

Нормальные девушки таких обходят стороной...
Мотовилов прав. Нужны новые люди для молодёжи, а не комсомольцы-лизотворцы

Гость||

угадай с трех раз

Гость||

ВОТ ПЕТУШАРА!!!НА ДЕВЧоНКУ С НОЖОМ!!!А девки таких любит бандитов.НУ чё сядет на малолетку трояк отсидит,а потом на общий переведут.

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Имя: Гость
Комментарий:

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