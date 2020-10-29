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Криминал

Неуступчивый пензенец пнул машину саратовца на 12 тысяч рублей

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В Саратове разгорелся конфликт между двумя автовладельцами: один из них, житель Пензенской области, припарковал машину во дворе на улице Пугачева так, что второй не мог проехать к дому.

Саратовец попросил переставить мешавший ему автомобиль, но получил грубый отказ. Разгорелась ссора, и неуступчивый пензенец пнул «Ладу-Весту» оппонента так, что повредил ее на 12 тысяч рублей.

Пострадавший автолюбитель обратился в полицию. Пензенца доставили в отдел, он не отрицал своей вины. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

«Призываем водителей быть взаимовежливыми и законопослушными!» - обращается к автолюбителям пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Не "неуступчивый пензенец", а "тупорогий буртас" надо было в заголовке заметки писать.

Гость||

осёл должен отвечать по всей строгости. еще и на пьянку надо было проверить. и не важно, будь ты буртас, или негр преклонных годов, главное - не быть быдлом

Гость||

Чего ругаетесь, хоть посмеёмся!

Имя: Гость
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