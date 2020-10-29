Неуступчивый пензенец пнул машину саратовца на 12 тысяч рублей

В Саратове разгорелся конфликт между двумя автовладельцами: один из них, житель Пензенской области, припарковал машину во дворе на улице Пугачева так, что второй не мог проехать к дому.
Саратовец попросил переставить мешавший ему автомобиль, но получил грубый отказ. Разгорелась ссора, и неуступчивый пензенец пнул «Ладу-Весту» оппонента так, что повредил ее на 12 тысяч рублей.
Пострадавший автолюбитель обратился в полицию. Пензенца доставили в отдел, он не отрицал своей вины. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
«Призываем водителей быть взаимовежливыми и законопослушными!» - обращается к автолюбителям пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.
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Не "неуступчивый пензенец", а "тупорогий буртас" надо было в заголовке заметки писать.