Неуступчивый пензенец пнул машину саратовца на 12 тысяч рублей

29.10.2020 | 10:54

В Саратове разгорелся конфликт между двумя автовладельцами: один из них, житель Пензенской области, припарковал машину во дворе на улице Пугачева так, что второй не мог проехать к дому.

Саратовец попросил переставить мешавший ему автомобиль, но получил грубый отказ. Разгорелась ссора, и неуступчивый пензенец пнул «Ладу-Весту» оппонента так, что повредил ее на 12 тысяч рублей.

Пострадавший автолюбитель обратился в полицию. Пензенца доставили в отдел, он не отрицал своей вины. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

«Призываем водителей быть взаимовежливыми и законопослушными!» - обращается к автолюбителям пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.