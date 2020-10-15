В Никольске завели дело на председателя ячейки «Свидетелей Иеговы»

15.10.2020 | 12:05

В Пензенской области возбуждено еще одно уголовное дело по факту организации и участия в деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы», запрещенной в России.

Следствие установило, что 60-летний житель Никольска с сентября 2017 года по октябрь 2020-го руководил местной религиозной общиной. При этом он знал, что по решению Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации невозможна.

Община в Никольске пропагандировала преимущество свидетелей перед другими людьми, осуждала тех, кто не разделяет их взгляды, побуждала адептов уйти из семьи, разорвать связи с родственниками, отказаться от медицинской помощи (даже по экстренным показаниям), не признавала государственные органы власти.

«Председатель местной религиозной ячейки Свидетелей Иеговы «Никольск» осуществлял общее руководство ее деятельностью, распределял обязанности между ее участниками и осуществлял над ними контроль, давал указание на распространение среди жителей Никольска идеологии и веры экстремистской организации, соответствующей литературы и вовлечение новых участников из числа их родственников, знакомых и местных жителей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Адепты, в свою очередь, распространяли идеологию и навязывали свою веру другим.

В домах у председателя и нескольких участников во время обысков изъяли электронные носители информации, сотовые телефоны, соответствующую литературу.

От дачи показаний мужчина отказался, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в областном центре осудили организатора группы локального объединения «Арбеково, Пенза». Руководителя пензенской ячейки оставили на свободе, хотя и признали виновным в организации деятельности религиозного объединения, в отношении которого принято решение о ликвидации.