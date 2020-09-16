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Криминал

Областной суд смягчил наказание свидетелю Иеговы

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Руководителя пензенской ячейки «Свидетелей Иеговы» областной суд оставил на свободе, хотя и признал его виновным в организации деятельности религиозного объединения, в отношении которого принято решение о ликвидации.

«Наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на три года и возложением на него обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов», - зачитала приговор судья Пензенского областного суда Оксана Акимова.

В декабре 2019 года лицам, входившим в состав «Свидетелей Иеговы», в Ленинском районном суде прозвучал совсем другой приговор. Деятельность сообщества в России запретили в 2017-м в связи с осуществлением экстремистской деятельности. А год с лишним спустя в Пензе задержали участников местной ячейки. Одного мужчину впоследствии обвинили в организации ее работы, еще пятерых человек - в том, что они являлись активными членами.

Глава тогда получил реальный срок - 6 лет в колонии общего режима. Остальные должны были лишиться свободы условно на 2 года.

«Мы молились богу, читали Библию, пели песни - вот все наши обвинения. Судят ни за что! Как Иисуса ни за что судили, так и нас», - отмечал подсудимый Владимир Кулясов.

Потом приговор был обжалован. В результате все юридические церемонии завершились только теперь - в областном суде. Для остальных проходящих по делу наказание осталось прежним.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В нынешних условиях деанонимизации очень мудрый поступок , кто захочет светиться в санкционных списках

Имя: Гость
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